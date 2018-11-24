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Принцесса Евгения опубликовала в Instagram новый снимок со свадьбы

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Принцесса Евгения опубликовала в Instagram новый снимок со свадьбы
18:42 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: Принцесса Евгения опубликовала в Instagram невиданный ранее свадебный снимок.

Принцесса Йоркская Евгения опубликовала в своем Instagram снимок со своей свадьбы с Джеком Бруксбэнком, которая состоялась полтора месяца назад.

28-летняя принцесса опубликовала ранее неизданное фото, на котором стоит вместе с мужем во дворце. "Возвращаясь в самый лучший день моей жизни", - подписала она снимок. 

На данный момент фото Евгении и Джека набрало более 150 тыс. лайков и множество восторженных отзывов поклонников. "Вы на самом деле были самой красивой невестой", "Захватывающая дух элегантность", "Одно из лучших платьев, которые мне довелось видеть", "Прекрасная пара", - пишут пользователи из разных стран мира.

Принцесса Евгения вышла замуж: лучшие моменты королевской свадьбы (Фото)

Около месяца назад Евгения уже публиковала снимок со свадьбы. На нем она и Джек изображены в кругу нарядных детей. "Джек и я хотим поблагодарить всех, кто помог сделать наш день таким особенным", - писала она.

Напомним, свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоялась 12 октября. Торжественное бракосочетание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Кроме многочисленных членов Королевской семьи на церемонии присутствовало много селебрити, среди гостей были Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Кара Делевинь, Робби Вильямс с супругой и Стивен Фрай.

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