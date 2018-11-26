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Танцы со звездами 2018: кто стал победителем грандиозного суперфинала (Видео)

Танцы со звездами 2018: кто стал победителем грандиозного суперфинала (Видео)
09:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 25 ноября вышел последний выпуск главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В воскресенье, 25 ноября, состоялся суперфинал шоу "Танцы со звездами". Зрители смогли наблюдать борьбу трех пар за победу в проекте. Участники должны выступить с тремя номерами: танец с первого эфира, танец, который больше всего понравился телезрителям и, конечно же, танец за победу. Судили участников в суперфинале неизменные судьи Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яма. Но так, как это грандиозный суперфинал проекта, нас ждали многие сюрпризы. К судьям присоединился первый чемпион шоу "Танцы со звездами" Владимир Зеленский.

Иракли Макацария и Яна Заец еще раз порадовали зрителей жарким пасадоблем под песню Sade - "Love Is Found". И получил наивысшую похвалу от судьей шоу в виде 40 баллов.

Леся Никитюк и Макс Ежов снова удивляли энергичным стрит-фанком под песню Лободы - Суперзвезда. В этот раз судьи были не так благосклонны и решили, что 32 баллов будет достаточно.

Темная лошадка проекта Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева станцевали первый джайв под песню группы ВВ - Танці. И получили 39 баллов за свое выступление.

Также в шоу было много сюрпризов. Своими выступлениями нас порадовали популярный певец и судья проекта MONATIK, звезды проекта "Голос країни" Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влад Каращук (LAUD), певица INGRET и приглашенный всемирно-известный швейцарский коллектив KADEBOSTANY.

Второй этап начался с всеми полюбившегося фристайла Иракли Макацария и Яны Заец.

Лучшим танцем Леси Никитюк и Макса Ежова зрители определили венский вальс под песню "Цвіте терен".

А вот Игорь Ласточкин снова удивлял судьей и зрителей в роли Чарли Чаплина. Именно этот танец стал лучшим выступлением этой пары.

Также на паркет снова вышла первая победительница шоу Алена Шоптенко, которая принесла победу Владимиру Зеленскому.

Борьба за победу была очень яркой и жаркой. Иракли Макацария обещал станцевать национальный грузинский танец, то посчитал, что это будет несправедливо по отношению к остальным участникам, ведь они будут исполнять фьюжн. Поэтому удивляла пара Иракли И Яны нежным вальсом под песню John Legend- All of Me.

Всенародная любимица Леся Никитюк и Макс Ежов порадовали последним энергичным танцем под песню "Підманула, підвела".

Юморист Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева также выбрали зажигательный танец и очень удивил судьей и зрителей од песню Bob Sinclar- Rock this Party.

После выступлений все зрители с переживаниями ждали шоу результатов. По зрительским голосованиям третье место досталось жгучему грузину Иракли Макацария и его не менее жгучей партнерше Яне Заец.

Главными претендентами на победу стали Леся Никитюк и Игорь Ласточкин. Все с нетерпением ждали оглашения результатов.

Немного не хватило зрительской поддержки Лесе Никитюк и Максу Ежову, которые заняли второе место.

А вот новой легендой второго сезона обновленных "Танцев со звездами" стал Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Пара получила кубок, за который упорно боролись и сертификат на годовой запас шоколада.

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