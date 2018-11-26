Леся Никитюк рассказала о участии в проекте "Танцы со звездами" 2018

Новости шоу бизнеса: Телеведущая высказалась о своем участии в шоу.

Украинская телеведущая Леся Никитюк высказалась относительно своего проигрыша в популярном шоу "Танцы со звездами". По словам ведущей, они с партнером танцевали для того, чтобы отвлечь телезрителей от унылых будничных дел.

"Мы каждый раз танцевали как в последний раз… И делали все возможное, чтобы каждое воскресенье отвлечь зрителей от будничных дел – школы, садика, работы, коммуналки. Мы танцевали и делали шоу для того, чтобы вы улыбались, танцевали для всех высоких девушек, для обычных людей, которые тяжело работают на заводах и базарах", – написала Леся.

Также она отметила, что они с партнером "выиграли самый дорогой приз – приз зрительских симпатий". И не забыла напомнить всем, что является "Богиней ламината". "Чемпионы каждый год меняются, а #багиняламината ОДНА!", – уточнила Леся.