Регина Тодоренко рассказала о кулинарных умениях своего возлюбленного

Новости шоу бизнеса: Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новый снимок с Владом Топаловым.

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как проводит идеальные выходные со своим мужем и отцом будущего ребенка Владом Топаловым.

Звездная пара готовила пиццу, и, как оказалось, Влад - настоящий кулинар.

"Сегодня мы вместе готовили пиццу. Влад сделал все заготовки, раскатал тесто, картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально. Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поет, но и невероятно вкусно готовит. Какое же это объедение - домашняя пицца", - написала Регина под совместным снимком.