Фронтмен рок-группы "Guns N 'Roses" серьезно болен

Новости шоу бизнеса: Группа "Guns N 'Roses" отменила выступление в Дубае из-за плохого самочувствия солиста Акселя Роуза.

Культовая рок-группа Guns N 'Roses недавно выступила с концертом в Дубае. Однако шоу было прервано из-за болезни фронтмена Акселя Роуза. Перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.

Поклонники Guns N 'Roses были разочарованы после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно – пока неизвестно.

Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет своей карьеры".