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Ким Кардашьян призналась, что вышла замуж под наркотиками

Ким Кардашьян призналась, что вышла замуж под наркотиками
16:35 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Светская львица удивила признанием.

Звезда реалити, мать троих детей Ким Кардашьян ошеломила необычным признанием. Знаменитость рассказала, что все безумные поступки в жизни делала, будучи под наркотиками.

Разоткровенничалась Ким в одной из последних серий реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По словам знаменитости, во время своего первого замужества с музыкальным продюсером Деймоном Томасом, когда Ким было всего 19, она шла к алтарю под экстази.

"Я была под экстази, когда в первый раз вышла замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я вышла замуж под экстази, а потом записала домашнее секс-видео с Рэем Джеем, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случилось именно из-за наркотиков", – рассказала Кардашьян.

Времена своей бурной молодости Кардашьян вспоминает с содроганием. Звезда отметила, что тогда ее поведение напоминало "затянувшийся подростковый период". Тем не менее, утверждает Ким, она по-прежнему любит веселиться, просто делает это в меру.

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Наркотики, Модель, Ким Кардашьян, Знаменитость, первое замужество.
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