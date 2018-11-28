Меган Маркл "засекли" за страстным поцелуем не с Гарри

Новости шоу бизнеса: Красавица Меган не только была связана узами брака, но и имела несколько романов.

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж в 36 лет. К этому времени у нее за плечами уже был один официальный брак и несколько романов.

Воспоминание об этом времени до замужества на днях всплыло в сети. И вряд ли Гарри рад такому вниманию к его супруге. Фотография с экс-бойфрендом явно не пойдет на пользу имиджу королевской персоны.

В сети появилось фото, где Меган изображена с ее бывшим парнем, а именно канадским звездным шеф-поваром Кори Витиелло.

Меган и Кори были вместе около двух лет и даже жили вместе. По словам источника, снимок пары был сделан в ресторане в мае 2016 года.

Возможно этот роман и продлился бы дольше, однако в июле того же года Меган решила пойти на свидание вслепую, которое организовала ее подруга. Именно там ее ждал принц Гарри.

Кори за это время тоже женился и у него уже есть ребенок.

Ранее сообщалось, что Ребенок принца Гарри и Меган Маркл увидит свет еще очень нескоро. Несмотря на то, что королевский первенец должен родиться весной, в Сети уже начались бурные споры относительно имени, которое родители дадут малышу.