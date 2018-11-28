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Меган Маркл "засекли" за страстным поцелуем не с Гарри

Меган Маркл &quot;засекли&quot; за страстным поцелуем не с Гарри
08:00 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Красавица Меган не только была связана узами брака, но и имела несколько романов.

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж в 36 лет. К этому времени у нее за плечами уже был один официальный брак и несколько романов.

Воспоминание об этом времени до замужества на днях всплыло в сети. И вряд ли Гарри рад такому вниманию к его супруге. Фотография с экс-бойфрендом явно не пойдет на пользу имиджу королевской персоны.

В сети появилось фото, где Меган изображена с ее бывшим парнем, а именно канадским звездным шеф-поваром Кори Витиелло.

Меган и Кори были вместе около двух лет и даже жили вместе. По словам источника, снимок пары был сделан в ресторане в мае 2016 года.

Возможно этот роман и продлился бы дольше, однако в июле того же года Меган решила пойти на свидание вслепую, которое организовала ее подруга. Именно там ее ждал принц Гарри.

Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл

Кори за это время тоже женился и у него уже есть ребенок.

Ранее сообщалось, что Ребенок принца Гарри и Меган Маркл увидит свет еще очень нескоро. Несмотря на то, что королевский первенец должен родиться весной, в Сети уже начались бурные споры относительно имени, которое родители дадут малышу.

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Принц Гарри, Американская актриса, Меган Маркл.
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