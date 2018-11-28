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В красном пальто и туфлях: эффектный образ Терезы Мэй

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В красном пальто и туфлях: эффектный образ Терезы Мэй
10:29 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: segodnya

Новости шоу бизнеса: Премьер-министр Великобритании в последнее время часто выходит в свет в красном пальто и туфлях.

Тереза Мэй, не так давно продемонстрировавшая на встрече в Брюсселе новые золотистые балетки, посетила праздничную ярмарку Royal Welsh у себя на родине.

Для встречи с фермерами глава британского правительства надела ярко-красное пальто, которое дополнила светлым платком с узором и черными сапогами из крокодиловой кожи. Поскольку на улице шел дождь, ей пришлось постоянно ходить с зонтом, хотя на настроение госпожи Мэй это никак не повлияло. Она была весела и с удовольствием общалась со всеми организаторами и гостями выставки.

 

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Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом.

Тогда как на выступление в парламенте надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.

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Премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, Наряд Терезы Мэй, Зимний наряд Терезы Мэй.
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