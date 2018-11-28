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Украинка показала наряд, в котором появится на "Мисс Вселенная 2018"

Украинка показала наряд, в котором появится на &quot;Мисс Вселенная 2018&quot;
11:50 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Наряд в котором Карина Жосан представит Украину на "Мисс Вселенная 2018" весом 15 килограмм.

Одесситка Карина Жосан, которая выиграла конкурс "Мисс Украина Вселенная-2018", показала национальный костюм, в котором представит Украину на "Мисс Вселенная 2018".

Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Нард украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках. 

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"Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине. Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души", – прокомментировала Карина наряд.

Жосан рассказала, что над нарядом работало 10 мастеров, изготовление костюма заняло 90 дней. В итоге получился наряд весом 15 килограмм. "Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, сделано руками мастериц 50 цветков махровой мальвы", – добавила красавица.

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Мисс Вселенная 2018, Мисс Украина Вселенная 2018, Карина Жосан, Наряд Карины Жосан.
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