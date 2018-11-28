Меган Маркл не будет уходить в декретный отпуск

Новости шоу бизнеса: Беременность пока никак не сказывается на работоспособности Меган, поэтому она полна сил и энергии.

Это только на первый взгляд кажется, что члены британской королевской семьи живут в свое удовольствие и не работают. На самом деле, их миссия довольно важная – монархи много времени тратят на благотворительные и социальные дела не только в своей стране, но и в мире.

Являясь официальными лицами, они часто ездят в разные страны и общаются с представителями других государств. Меган Маркл совсем недавно стала частью королевской семьи, но она очень ответственно подходит к своему статусу. Настолько, что даже откладывает уход в декрет.

Сообщается, что герцогиня Сассекская не планирует уходить в отпуск до самых родов, которые должны состояться весной будущего года. Единственное мероприятие, которое она недавно пропустила – это поездка по Замбии. Принц Гарри отправился туда один, чтобы оградить молодую жену от опасного вируса, распространяющего по стране.

Также в скором времени Маркл и Гарри переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор. Одни источники уверяют, что супруги хотят жить отдельно от всей семьи и воспитывать там своего ребенка, а кто-то утверждает, что между Уильямом и его младшим братом возникли некоторые разногласия, и Гарри просто хочет держаться подальше от своих родственников.