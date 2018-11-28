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Среда, 28.11.2018
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Зима 2018: Потап показал, как должен выглядеть настоящий рэпер

Зима 2018: Потап показал, как должен выглядеть настоящий рэпер
15:23 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Шоумен опубликовал в сети Instagram фото своего стильного наряда.

41-летний рэпер всегда на волне не только музыкальных тенденций, но и модных тоже. Певец всегда любил яркие цвета, поэтому и сейчас его можно легко заметить где угодно. 

 
 
 
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Мысли тяжелые ...оденусь поярче ,спасибо @annchuk @annchoo_brand за куртку, а @mozgiwear за шапку

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Как только в Киеве выпал снег, Алексей решил продемонстрировать всем свой стильный наряд. Модный образ от украинского бренда ANNCHOO селебрити забросил в личный микроблог, где он собрал почти 20 тысяч сердечек. 

 
 
 
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#mzg#птп @annchoo_brand @mozgiwear

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Украинка показала наряд, в котором появится на "Мисс Вселенная 2018"

На фото шоумен позирует на камеру в ярко-желтом худи и кроссовках в тон, раскрашенной куртке и черной шапке с названием собственной "dream team".

Мысли тяжелые ... оденусь поярче - коротко добавил знаменитость.

 

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Все по теме:

Instagram, Рэп, Потап, Алексей Потапенко, Зима 2018, Стильный рэп.
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