Зима 2018: Потап показал, как должен выглядеть настоящий рэпер

Новости шоу бизнеса: Шоумен опубликовал в сети Instagram фото своего стильного наряда.

41-летний рэпер всегда на волне не только музыкальных тенденций, но и модных тоже. Певец всегда любил яркие цвета, поэтому и сейчас его можно легко заметить где угодно.

Как только в Киеве выпал снег, Алексей решил продемонстрировать всем свой стильный наряд. Модный образ от украинского бренда ANNCHOO селебрити забросил в личный микроблог, где он собрал почти 20 тысяч сердечек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #mzg#птп @annchoo_brand @mozgiwear Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Ноя 2018 в 3:51 PST

На фото шоумен позирует на камеру в ярко-желтом худи и кроссовках в тон, раскрашенной куртке и черной шапке с названием собственной "dream team".

Мысли тяжелые ... оденусь поярче - коротко добавил знаменитость.