Зима 2018: Потап показал, как должен выглядеть настоящий рэпер

41-летний рэпер всегда на волне не только музыкальных тенденций, но и модных тоже. Певец всегда любил яркие цвета, поэтому и сейчас его можно легко заметить где угодно.
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Мысли тяжелые ...оденусь поярче ,спасибо @annchuk @annchoo_brand за куртку, а @mozgiwear за шапку
Как только в Киеве выпал снег, Алексей решил продемонстрировать всем свой стильный наряд. Модный образ от украинского бренда ANNCHOO селебрити забросил в личный микроблог, где он собрал почти 20 тысяч сердечек.
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На фото шоумен позирует на камеру в ярко-желтом худи и кроссовках в тон, раскрашенной куртке и черной шапке с названием собственной "dream team".
Мысли тяжелые ... оденусь поярче - коротко добавил знаменитость.