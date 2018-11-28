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Венсан Кассель снялся для Vogue Korea
Венсан Кассель снялся для декабрьского выпуска журнала Vogue Korea вместе с корейским актером Ю А Ином в честь выхода драмы День национального банкротства. В кадре два актера с впечатляющей полярностью: французская легенда Венсан Кассель и южнокорейский молодой Ю А Ин. Они встретились на крыше Парижа, чтобы сняться в для обложки декабрьского выпуска Vogue Korea. Два актера сыграли главные роли в фильме День национального банкротства и именно выходу этого фильма на экраны посвящена обложка и фотоистория.
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