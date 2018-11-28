Скачать
Среда, 28.11.2018
Венсан Кассель снялся для Vogue Korea
1 / 11

Венсан Кассель снялся для Vogue Korea

Венсан Кассель снялся для декабрьского выпуска журнала Vogue Korea вместе с корейским актером Ю А Ином в честь выхода драмы День национального банкротства. В кадре два актера с впечатляющей полярностью: французская легенда Венсан Кассель и южнокорейский молодой Ю А Ин. Они встретились на крыше Парижа, чтобы сняться в для обложки декабрьского выпуска Vogue Korea. Два актера сыграли главные роли в фильме День национального банкротства и именно выходу этого фильма на экраны посвящена обложка и фотоистория.
nv.ua
Фото: nv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фотосессия, Актер, Фото, Знаменитость, Венсан Кассель, Vogue Korea.
20:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь