Венсан Кассель снялся для Vogue Korea Венсан Кассель снялся для декабрьского выпуска журнала Vogue Korea вместе с корейским актером Ю А Ином в честь выхода драмы День национального банкротства. В кадре два актера с впечатляющей полярностью: французская легенда Венсан Кассель и южнокорейский молодой Ю А Ин. Они встретились на крыше Парижа, чтобы сняться в для обложки декабрьского выпуска Vogue Korea. Два актера сыграли главные роли в фильме День национального банкротства и именно выходу этого фильма на экраны посвящена обложка и фотоистория.