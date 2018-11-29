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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 28 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 28 выпуск (Видео)
09:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 28 ноября вышел 28 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

28 ноября в эфир вышел увлекательный 26 выпуск проекта "Мастер Шеф 8". Как говорит судья МастерШеф на канале СТБ, на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.

Повара-аматоры наперегонки готовили изысканное блюдо: глазурованную в соево-медовой заправке свинину, с молодой морковью, карамелизированным яблоком, картофельно-шпинатным кремом, малиновым соусом и лимонно-сливочным фрешем. Готовили этот кулинарный шедевр участники в семь этапов. На первом они должны были нарезать овощи, на втором сварить картофель и обжарить свинину, на третьем протереть пюре и приготовить соусы, на четвертом карамелизировать яблоки и довести до готовности мясо, на пятом приготовить картофельно-шпинатный соус, на шестом хорошо взбить сливки и на седьмом – повторить увиденную презентацию. Каждый ряд на сегодняшней кухне был предназначен для выполнения определенного этапа. Поэтому те участники, которые работали медленнее других – продолжали плестись в хвосте, и не успевали переходить на новые процессы вовремя. А тот, кто последним закончил свое блюдо – пополнил ряды черных фартуков.

Впервые за всю историю проекта МастерШеф, участники готовили на профессиональной кухне крутого ресторана! Да еще и для важных дипломатов из индийского посольства!

"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск (Видео)

Четверку поваров-неудачников объединил длинный стол и одно-единственное задание – приготовить свое блюдо лучше, чем соперники. Влад Мицкевич, Элина Павленко, Лев Маркевич или Дарья Цокало - кто покинул проект смотрите в видео.

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