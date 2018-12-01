История любви: как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас

Новости шоу бизнеса: В субботу, 1 декабря, индийская актриса, модель и певица выйдет замуж за американского певца, композитора и актера Ника Джонаса.

Свадьба состоится в Джоджпуре, Индия. Она пройдет по христианскому, а затем, 2 декабря, по индийскому обряду.

Увидев Приянку в первый раз Ник тут же стал перед ней на одно колено.

26-летний Ник Джонас младше своей избранницы на 10 лет, и хотя он выглядит почти также свежо, как и на обложке американского журнала для подростков Tiger Beat 10-летней давности, он, при этом выглядит старше и серьезнее Приянки, отмечает издание Vogue, которое записало интервью с Ником и Приянкой для декабрьского номера.

Он упал перед ней на колени на Vanity Fair Oscar party в прошлом году. Он был в баре, на нем был бархатный костюм, петлицу украшала белая роза. Он заметил Приянку, которая протискивалась между гостей в роскошном платье Michael Kors.

"Я отставил выпивку, - рассказал издании Ник Джонас, - и упал перед ней на одно колено на глазах у всех присутствующих, - И очень громко закричал: "Ты существуешь! Где ты пропадала всю мою жизнь?"

На самом деле на тот момент они уже не были такими уж незнакомцами. Уже около месяца они переписывались друг с другом. Затем Ральф Лорен пригласил их вместе на Met Gala 2017, не зная об их романтической переписке.

Пару окружали знаки и химия. Вспоминая начало любви, Приянка отметила, что первый раз почувствовала любовь к Нику на свидании в Лос Анджелесе: "Он тогда сказал: "Мне нравится, как ты смотришь на мир. Мне нравится твой мир". Как девушке, мне никто никогда не говорил: "Мне нравится твоя амбициозность. Всегда все было наоборот".

"Ник первым отправил мне сообщение", - сказала Приянка.

Ник подтвердил. А потом он написал сообщение партнеру Приянки по сериалу Куантико: "Приянка. Вау". И это на меня не похоже. Я так никогда не говорю".

Потом Ник отправил Приянке еще одно сообщение: "Я постоянно слышу от своих друзей, что мы с тобой должны познакомиться". "Я предложил дату: "6 сентября 2016 года", - рассказал Джонас. – Мы сверили ее в календарях. Приянка ответила, что ее команда может прочесть это сообщение. Почему бы тебе просто не отправить мне смс.

"Так мальчик получил мой номер", - подзадорила любимого Приянка.

"Мы дальше переписывались, слегка флиртуя, - добавил Джонас, - А затем была Оскаровская вечеринка. Затем был в гостях в квартире Карлайл и Приянки. "Потом немного обнялись. Он похлопал меня по спине на прощанье", - добавила Чопра.

"Мы не целовались. Ничего такого не было", - сказал Ник.

"Ник дал задний ход", - сказала Приянка, с недовольным видом.

"Она до сих пор расстроена".

"Твоя мама же была дома. Я думал, что мы проведем респектабельный вечер".

"Было бы уважением, если бы ты меня спросил".

Затем был Met Gala и еще череда чудесных вечеринок. А уже завтра пара вступит в брак.