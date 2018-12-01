Скачать
Суббота, 01.12.2018
Что изменится с 1 декабря: социальные выплаты, цена на газ, оплата элеткроэнергии
Главные изменения в Украине с 1 декабря
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков
Биография Джорджа Буша-старшего
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018: кому нельзя ограничивать себя в еде

История любви: как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас

Смотрите фото (10)
История любви: как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас
10:50 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: В субботу, 1 декабря, индийская актриса, модель и певица выйдет замуж за американского певца, композитора и актера Ника Джонаса.

Свадьба состоится в Джоджпуре, Индия. Она пройдет по христианскому, а затем, 2 декабря, по индийскому обряду.

Меган Маркл и принц Гарри отказались приезжать на свадьбу Приянки Чопры
Меган Маркл и принц Гарри отказались приезжать на свадьбу Приянки ЧопрыЧитать полностью

Увидев Приянку в первый раз Ник тут же стал перед ней на одно колено.

26-летний Ник Джонас младше своей избранницы на 10 лет, и хотя он выглядит почти также свежо, как и на обложке американского журнала для подростков Tiger Beat 10-летней давности, он, при этом выглядит старше и серьезнее Приянки, отмечает издание Vogue, которое записало интервью с Ником и Приянкой для декабрьского номера.

Он упал перед ней на колени на Vanity Fair Oscar party в прошлом году. Он был в баре, на нем был бархатный костюм, петлицу украшала белая роза. Он заметил Приянку, которая протискивалась между гостей в роскошном платье Michael Kors.

Ник Джонас откровенно рассказал о борьбе с диабетом

"Я отставил выпивку, - рассказал издании Ник Джонас, - и упал перед ней на одно колено на глазах у всех присутствующих, - И очень громко закричал: "Ты существуешь! Где ты пропадала всю мою жизнь?"

Приянка Чопра показала в Instagram, как отгуляла свой девичник

На самом деле на тот момент они уже не были такими уж незнакомцами. Уже около месяца они переписывались друг с другом. Затем Ральф Лорен пригласил их вместе на Met Gala 2017, не зная об их романтической переписке.

Пару окружали знаки и химия. Вспоминая начало любви, Приянка отметила, что первый раз почувствовала любовь к Нику на свидании в Лос Анджелесе: "Он тогда сказал: "Мне нравится, как ты смотришь на мир. Мне нравится твой мир". Как девушке, мне никто никогда не говорил: "Мне нравится твоя амбициозность. Всегда все было наоборот".

Стало известно, где и когда отгуляют свадьбу Приянка Чопра и Ник Джонас

"Ник первым отправил мне сообщение", - сказала Приянка.

Ник подтвердил. А потом он написал сообщение партнеру Приянки по сериалу Куантико: "Приянка. Вау". И это на меня не похоже. Я так никогда не говорю".

Ник Джонас поделился снимком с отдыха в горах

Потом Ник отправил Приянке еще одно сообщение: "Я постоянно слышу от своих друзей, что мы с тобой должны познакомиться". "Я предложил дату: "6 сентября 2016 года", - рассказал Джонас. – Мы сверили ее в календарях. Приянка ответила, что ее команда может прочесть это сообщение. Почему бы тебе просто не отправить мне смс.

"Так мальчик получил мой номер", - подзадорила любимого Приянка.

"Мы дальше переписывались, слегка флиртуя, - добавил Джонас, - А затем была Оскаровская вечеринка. Затем был в гостях в квартире Карлайл и Приянки. "Потом немного обнялись. Он похлопал меня по спине на прощанье", - добавила Чопра.

"Мы не целовались. Ничего такого не было", - сказал Ник.

"Ник дал задний ход", - сказала Приянка, с недовольным видом.

"Она до сих пор расстроена".

"Твоя мама же была дома. Я думал, что мы проведем респектабельный вечер".

Приянка Чопра показала нереально красивое обручальное кольцо

"Было бы уважением, если бы ты меня спросил".

Затем был Met Gala и еще череда чудесных вечеринок. А уже завтра пара вступит в брак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Свадьба, Влюбленные, История любви, Ник Джонас, Приянка Чопра, история знакомства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
02 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
03 Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20
04 Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
05 Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Первый день зимы дебютирует метелями, морозами и сильным ветром
Первый день зимы начнется со снегопада, мороза и гололеда
Итоги 30 ноября: Порошенко рассказал о дате Объединительного собора, в Керченском проливе столкнулись два судна, Россия перебросила к границе технику
Итоги от 30 ноября для Украины
Новый год 2019: лучшие примеры, как украсить свой дом к празднику
Новый год 2019: лучшие примеры, как украсить свой дом к празднику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь