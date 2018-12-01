Стало известно, почему враждуют между собой Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Последние слухи о том, что герцогини британской королевской семьи не ладят нашли свое подтверждения

Специалист по языку тела выяснила, когда зародился конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Для этого эксперту пришлось внимательно изучить все совместные фотографии герцогинь.

Джуди Джеймс определила точное время возникновения разногласий в отношениях Маркл и Миддлтон. Она утверждает, что все началось с того момента, когда они появились на одной сцене на ежегодном форуме королевского благотворительного фонда в феврале этого года.

"Я считаю, что первые знаки будущего столкновения двух этих женщин можно наблюдать на мероприятии, где они оказались вместе со своими мужьями на одной сцене", — говорит эксперт.

"Тогда они приобрели звание "фантастической четверки", которая будет заниматься филантропической деятельностью. Меган пыталась зеркально отразить позы Кейт, чтобы таким образом влиться в семью, однако все движения герцогинь доказывают, что их смех был неестественным", — сказала Джуди в интервью the Mirror.

"В какой-то момент дискуссии принц Уильям даже встал для того, чтобы уточнить, что идея проекта принадлежала его супруге. Он как будто попытался защитить свою территорию от захватчика, – продолжила эксперт. – Миддлтон использовала те движения и позы, которые использовала годами. Например, она смотрела Гарри в глаза, когда рассказывала шутку. Однако их контакт был прерван Маркл, которая попросила мужа поделиться этой шуткой с ней".

В июле герцогини отправились на финал теннисного турнира на стадион Уимблдон. Специалист считает, что Меган в тот момент пыталась получше узнать Кейт.

"Это была первая и единственная попытка подружиться. Женщины сидели близко друг другу, смеялись и иногда смотрели друг другу в глаза. Но после посещения стадиона мы видим только формальные позы.

Обычно Миддлтон стоит всегда впереди, а Маркл – сзади нее или рядом. Вероятно, она внимательно рассматривает Кейт и пытается перенять ее опыт или хочет понять, что ею движет", – поведала Джеймс.

Не секрет, что супруга принца Уильяма всегда придерживается королевских традиций, а Меган обожает перемены. "Пока мы не можем до конца утверждать, что между женщинами существует открытая вражда. Нам будут всячески доказывать, что их связывает крепкая дружба, а не прохладные формальные отношения", — заключила эксперт.