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Понедельник, 03.12.2018
Как и где знаменитости любят отмечать Новый Год
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Как и где знаменитости любят отмечать Новый Год

Новый Год - любимый праздник многих, и звезды не исключение. Некоторые считают его семейным праздником, предпочитая проводить в кругу самых близких. Другие любят устраивать громкие вечеринки с невероятной шоу-программой и множеством гостей. Ну а третьи и вовсе улетают куда-то в теплые края, греясь под лучами жгучего солнца и попивая коктейли. Давайте же узнаем, где и как любят проводить Новый Год голливудские и украинские знаменитости.
Фото: instagram.com/kamenskux/?utm_source=ig_embed
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