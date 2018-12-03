Как и где знаменитости любят отмечать Новый Год

Новый Год - любимый праздник многих, и звезды не исключение. Некоторые считают его семейным праздником, предпочитая проводить в кругу самых близких. Другие любят устраивать громкие вечеринки с невероятной шоу-программой и множеством гостей. Ну а третьи и вовсе улетают куда-то в теплые края, греясь под лучами жгучего солнца и попивая коктейли. Давайте же узнаем, где и как любят проводить Новый Год голливудские и украинские знаменитости.