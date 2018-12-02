Египетскую актрису ждет 5 лет тюрьмы из-за откровенного платья

Новости шоу бизнеса: В Египте актрису Ранию Юсеф хотят осудить за ношение откровенного наряда на публике.

Египетскую актрису Ранию Юсеф, которая одела открытое платье на Каирский кинофестиваль, вызывают в суд по обвинению в "подстрекательстве к разврату".

Рания Юсеф появилась на публике в прозрачном платье, через ткань которого были видны ее ноги от бедра, что возмутило многих египтян, хотя некоторые признали, что актриса имеет право носить то, что хочет.

Как отмечается, Рания Юсеф может быть заключена на срок до пяти лет, если суд признает ее виновной. 44-летняя актриса сказала, что она не одела бы подобный наряд, если бы знала, что это вызовет такой скандал.