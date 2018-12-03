Ученые в шоке: найден перстень Понтия Пилата

Новости шоу бизнеса: Возраст найденного кольца оценивается в две тысячи лет.

Археологи изучили кольцо, которое было найдено около 50 лет назад в Вифлееме, и заявили о том, что оно могло принадлежать Понтию Пилату. На медном кольце было выгравировано слово "Пилата".

Понтий Пилат – римский префект Иудеи в 26-36 годах нашей эры. Его имя несколько раз упоминается в Новом Завете, поскольку именно он совершал суд над Иисусом Христом и приказал распять того.

Кольцо было найдено во время раскопок во дворце, построенном Иродом Великим, которые проводились в 1968-69 годах израильским археологом Гидеоном Форстером. Среди других артефактов, исследователи обнаружили здесь и медный перстень, на котором были изображены кратер (чаша для вина) и греческие буквы вокруг него.

Директор археологических работ в Иродионе Рой Порат передал кольцо для чистки и лабораторного анализа. Оказалось, что греческие буквы, окружавшие кратер, образовывали слово "Пилата".

Стоит отметить, что фамильное имя Пилат встречалось в Древнем Риме достаточно редко. Известен только один прокуратор Иудеи под такими именем, поэтому вероятно, что перстень принадлежал Понтию Пилату. Вместе с тем, авторы работы указывают на то, что такой влиятельный человек вряд ли бы носил кольцо, выполненное из медного сплава. Поэтому не исключают возможности того, что "Пилата" указывало на кого-то из подчиненных прокуратора или членов его семьи.