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Мама Кейт Миддлтон рассказала о своем самом большом страхе

Мама Кейт Миддлтон рассказала о своем самом большом страхе
08:37 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Мать Кейт и Пиппы Миддлтон рассказала об отношениях со своими дочерьми, а также о внуках – Джордже и Шарлотте.

Кэрол Миддлтон призналась, что ее "самый большой страх – потерять семью", поскольку ее дочь вышла замуж за представителя королевской семьи, а вторая - за миллиардера.

"Но мы все равно вместе", - отметила Кэрол. Она также добавила, что ее семья – самое важное в жизни. Кэрол объяснила: "Они на первом месте, и это всегда будет так".

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Рассказывая о принце Джордже и принцессе Шарлотте, мама Кейт и Пиппы объяснила, что, когда дело касается рождественских елок, "ей приходится ставить их как можно больше в доме". И самое главное, Кэрол уверяет, что она ставит "одну в комнате для внуков, чтобы они могли сами ее украсить".

Также Кэрол сообщила, что в прошлом году приняла решение не читать никаких статей и заметок, которые появляются о ней в прессе, поскольку уже много лет она находится под постоянным пристальным вниманием СМИ.

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"Поначалу я думала, что лучше знать, что обо мне думают люди. Потом я поняла, что это знание ни на что не повлияет. Теперь я даже не знаю, как ко мне относятся, - отметила она, - Но в целом вроде нормально… в большинстве случаев".

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