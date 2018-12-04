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Богатство и власть: кто является самым богатым монархом мира

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Богатство и власть: кто является самым богатым монархом мира
21:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: На первом месте оказалась, конечно же, королева Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II

Традиционный подсчет состояния британской королевы не учитывает те уникальные объекты, которые воспринимаются как государственная собственность, и дает весьма скромную сумму в несколько сот миллионов долларов.

Между тем, с учетом стоимости Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца, дворцов Сент-Джеймс и Холируд, Виндзорского замка и других объектов недвижимости, находящихся в собственности монаршей семьи, а также королевской коллекции произведений искусства британский монарх занимает первую строчку в списке самых богатых коллег.

Эмир Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахаян

Шейх Абу-Даби и действующий президент ОАЭ тоже богат благодаря нефти, добываемой в его стране. Это и неудивительно: 80% нефтяных запасов Объединенных Арабских Эмиратов сосредоточены именно в эмирате Абу-Даби. Помимо того, Халиф получает неплохой доход от инвестирования собственных средств в различные отрасли мировой экономики.

Эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

Эмир Дубая в настоящее время занимает также пост премьер-министра ОАЭ и так же, как и саудовский король, известен своими скакунами: его конюшня считается одной из самых больших и дорогих в мире. И конечно, немалая часть его состояния складывается из нефтяных запасов, которыми может похвастаться эмират Дубай, а также доходов от инвестиций в разные отрасли мировой экономики.

Султан Брунея Хассанал Болкиах

Самое известное достояние брунейского султана (помимо нефти, добываемой в его стране) — коллекция автомобилей, которая насчитывает от 3000 до 6000 машин, многие из которых были произведены крайне ограниченными партиями или вообще в единственном экземпляре. Знаменит и султанский дворец Истана Нурул Иман (Дворец света) площадью свыше 200 000 кв. м, в котором находятся 1788 апартаментов и 257 ванных комнат.

Королева Нидерландов Беатрикс

Традиционно состояние королевы Нидерландов оценивается в $300 млн — но это без учета королевской доли акций компании Royal Dutch Shell (она составляет около 25%), а также стоимости королевских коллекций произведений искусства и ювелирных изделий. С учетом всех этих богатств суммарное состояние Беатрикс составляет сумму в 30 раз большую и позволяет ей войти в десятку самых богатых монархов мира.

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Ежегодная «стипендия» шейха Сабаха, складывающаяся из его доли доходов от продажи нефти — $188 млн, и именно эти выплаты являются основой состояния кувейтского монарха.

Однако эмир хорошо понимает, что нефтяные ресурсы исчерпаемы, и потому уже сейчас старается подготовить свою страну к жизни в пост-нефтяную эпоху, инициируя экономические реформы, в основу которых легло упрощение правил приватизации земли и облегчение условий для привлечения иностранных инвестиций.

Султан Омана Кабус бин Саид Альбусаид

Создатель султаната Оман, возникшего после объединения султаната Маскат и имамата Оман — обладатель еще одного «нефтяного» состояния. Кроме того, немалую долю богатства Кабуса составляет построенный в 1972 году королевский дворец Каср аль-Алам с видом на главную гавань Маската, и несколько яхт (в том числе 155-метровая «Аль-Саид», названная в честь владельца), сведенных в дивизион королевских яхт ВМС Омана.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа

Еще один страстный любитель арабских скакунов в рейтинге богатейших монархов. Созданная Хамадом в 1977 году конюшня Амири годом позже была включена в список Всемирной организации арабских лошадей и на сегодняшний день является одной из самых крупных и дорогих в мире.

Основа состояния короля Бахрейна — нефть, как и у других его ближневосточных коллег, а также доходы от международных инвестиций, которыми занимается специальный королевский фонд.

Ханс-Адам II, князь Лихтенштейна

Главный источник богатства нынешнего правителя небольшого альпийского государства — семейный банк LGT. Кроме финансовых доходов, при подсчете состояния Ханса-Адама учитывались несколько дворцов XVII века в Вене, собранная княжеской семьей за 400 лет уникальная коллекция произведений искусства, а также свыше 20 000 га земли.

Великий герцог Люксембурга Анри

В отличие от ближневосточных монархов, которые создали свои состояния на нефти, их европейские коллеги не могут похвастаться столь же высокодоходным источником накоплений.

Вот и люксембургский герцог Анри, племянник правящего короля Бельгии Альберта II, распоряжается состоянием, которое складывается из банковских вкладов, золотых запасов и недвижимости, а также акций различных промышленных компаний. Примечательно, что часть своих доходов Анри тратит на защиту дикой природы, прежде всего — уникальных Галапагосских островов.

Князь Монако Альбер II

Собранная княжеской семьей коллекция произведений искусства — основа состояния правящего князя Монако. Помимо нее, он владеет дорогостоящей коллекцией антикварных автомобилей и коллекцией марок и получает существенный доход от деятельности казино в Монте-Карло.

Имам исмаилитов-низаритов Ага Хан IV

Имам Ага Хан — глава огромной общины исмаилитов-низаритов (ответвление исмаилитской ветви шиитского ислама), проживающих в Индии, Омане, Сирии, Таджикистане и на Занзибаре.

Несмотря на то, что низариты не имеют собственного государства, их нынешний глава приравнен к монарху: с 1957 года он носит титул «Его Высочество», дарованный ему королевой Елизаветой II. Ага Хан IV — владелец табуна чистокровных арабских скакунов численностью 900 голов, что вкупе с долей в одном из британских конноаукционных домов обеспечивает ему годовой доход в размере $300 млн.

К этому нужно приплюсовать доходы от управления несколькими отелями и авиакомпаниями, а также инвестиций в туристический бизнес на Сардинии (именно стараниями Ага Хана Изумрудное побережье острова с 1960-х годов превратилось в зону фешенебельного отдыха) и акции крупнейших промышленных компаний.

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