ONUKA и The Maneken показали парные татуировки

Новости шоу бизнеса: Пара решила запечатлить свою любовь на телах друг друга.

В современном мире штампы в паспорте и кольца на руках значат не так уж и много, а вот сделать парное тату, которое потом так болезненно выводить - это уже серьезный шаг.

Крутые и стильные супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов счастливы в браке, а теперь решили скрепить свою любовь рисунком на телах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram дякуємо @nesheva_ulyana за візуалізацію нас із @themaneken Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 3 Дек 2018 в 5:58 PST

Теперь у них на предплечьях есть тату, милость которого просто зашкаливает. Хрупкая нить в ладонях друг друга символизирует трепетность отношений между парочкой.