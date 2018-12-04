ONUKA и The Maneken показали парные татуировки

В современном мире штампы в паспорте и кольца на руках значат не так уж и много, а вот сделать парное тату, которое потом так болезненно выводить - это уже серьезный шаг.
Крутые и стильные супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов счастливы в браке, а теперь решили скрепить свою любовь рисунком на телах.
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Теперь у них на предплечьях есть тату, милость которого просто зашкаливает. Хрупкая нить в ладонях друг друга символизирует трепетность отношений между парочкой.