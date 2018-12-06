"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 30 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: 5 декабря вышел 30 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

Новый выпуск шоу "Мастер Шеф" покажет вам продолжение семейного конкурса для наших кулинаров. За крайне короткое время, наши повара-аматоры должны, стоя на балконе, руководить своими близкими, которые сегодня у плиты. Братья, сестры и мамы сегодня впервые будут готовить на кухне проекта да еще и под чутким руководством своих самых любимых.

Шоу покажет вам новый конкурс, который перенесет наших кулинаров на кулинарный ринг. Сегодня наши повара будут соревноваться в приготовлении национальных грузинских блюд. Но для того, чтобы приготовить хоть что-то, каждой команде надо на ринге выбороть необходимые ингредиенты.

Но битва между участниками будет не на кулаках, а на яйцах - из них они будут готовить идеальное суфле, вкуснейший соус и яйцо по-флорентийски.

Кто же сегодня будет фаворитом судей и победителем ринга? Какая из команд получит победу и удивит своими невероятными умениями в приготовлении грузинских блюд? Не пропустите самую вкусную битву на ринге проекта в 30 выпуске шоу МастерШеф-8 в этом видео.

Также вас ожидает символическая тринадцатая битва черных фартуков. Впрочем, сегодня судьи пообещали обойтись без мистики, но по-традиции жестко. Участникам предстоит приготовить сверхсложное, многокомпонентное блюдо, которое должно быть копией того, которое продемонстрировали кулинарам судьи. Главная интрига ждет поваров под коробками-загадками.