Кейт Миддлтон поразила непривычным для нее нарядом (Фото) Герцогиня Кембриджская отправилась с мужем на Кипр Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли на авиабазу Акротири, где встретились с британскими военными, проходящими там службу. Заодно они планируют принять участие в специальном вечере для военнослужащих, которым придется провести приближающиеся праздники вдали от родных и близких.