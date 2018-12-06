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Хлоя Морец закрутила нетрадиционный роман

Хлоя Морец закрутила нетрадиционный роман
19:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: После расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя морец закрутила роман с молодой моделью Кейт Харрисон.

Похоже, Хлоя Морец совсем не переживает из-за расставания с Бруклином Бекхэмом. Более того, актриса теперь вообще не интересуется мужчинами. На днях Хлоя была замечена в компании модели Кейт Харрисон, и между девушками, судя по фотографиям папарацци возникли отнюдь не дружеские отношения.

Хлоя и Кейт вместе поужинали в одном из ресторанов Малибу, а после без стеснения целовались возле него. Морец и ее 27-летняя подруга никак не прокомментировали ситуацию, однако фотографии говорят сами за себя.

 

Поклонники актрисы предположили, что Хлоя так хорошо вжилась в свою роль в картине "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", где ее героиню лечили от гомосексуальности, что теперь она в действительности переключилась на девушек. До Кейт Морец была замечена в компании актера Дилана О’Брайна, однако дальше нескольких свиданий дело у них не пошло. Что же касается новой пассии Хлои, то о ее пристрастиях и бывших романах ничего не известно. Девушка работает моделью в разных странах мира и активно ведет свою страничку в Instagram.

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Отношения, Модель, Поцелуй, Актриса, Хлоя Морец, Кейт Харрисон.
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