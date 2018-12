Хлоя Морец закрутила нетрадиционный роман

Похоже, Хлоя Морец совсем не переживает из-за расставания с Бруклином Бекхэмом. Более того, актриса теперь вообще не интересуется мужчинами. На днях Хлоя была замечена в компании модели Кейт Харрисон, и между девушками, судя по фотографиям папарацци возникли отнюдь не дружеские отношения.

Хлоя и Кейт вместе поужинали в одном из ресторанов Малибу, а после без стеснения целовались возле него. Морец и ее 27-летняя подруга никак не прокомментировали ситуацию, однако фотографии говорят сами за себя.

chloe moretz proved that 20gayteen is still relevant pic.twitter.com/Bom4HkmNFD

— yana | exams (@lenalvthr) 5 декабря 2018 г.