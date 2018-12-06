Хлоя Морец закрутила нетрадиционный роман

Новости шоу бизнеса: После расставания с Бруклином Бекхэмом Хлоя морец закрутила роман с молодой моделью Кейт Харрисон.

Похоже, Хлоя Морец совсем не переживает из-за расставания с Бруклином Бекхэмом. Более того, актриса теперь вообще не интересуется мужчинами. На днях Хлоя была замечена в компании модели Кейт Харрисон, и между девушками, судя по фотографиям папарацци возникли отнюдь не дружеские отношения.

Хлоя и Кейт вместе поужинали в одном из ресторанов Малибу, а после без стеснения целовались возле него. Морец и ее 27-летняя подруга никак не прокомментировали ситуацию, однако фотографии говорят сами за себя.

chloe moretz proved that 20gayteen is still relevant pic.twitter.com/Bom4HkmNFD — yana | exams (@lenalvthr) 5 декабря 2018 г.

Поклонники актрисы предположили, что Хлоя так хорошо вжилась в свою роль в картине "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", где ее героиню лечили от гомосексуальности, что теперь она в действительности переключилась на девушек. До Кейт Морец была замечена в компании актера Дилана О’Брайна, однако дальше нескольких свиданий дело у них не пошло. Что же касается новой пассии Хлои, то о ее пристрастиях и бывших романах ничего не известно. Девушка работает моделью в разных странах мира и активно ведет свою страничку в Instagram.