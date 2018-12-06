Поклонники Регины Тодоренко подозревают телеведущую в обмане

Звезда тревел-шоу "Орел и Решка", телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая родила первенца, впервые после родов выставила фото в своем Instagram.
На снимке ведущая в объемном худи, шапке и шляпе. В подписи к фото Регина рассказывает о любимой работе и как она пришла к собственному шоу. Про новорожденного сына в посте ничего не сказано.
Подписчики активно поздравляют молодую маму с рождением ребенка и ждут фото с малышом, однако есть и те, кто не верит, что певица уже родила.
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Ребята, давайте с вами поговорим о том, что делает вас счастливыми? Для меня, например, счастье – заниматься любимой работой. Когда год назад я решила покинуть шоу «Орёл и решка» ради того, чтобы создать собственное шоу, думаете, мне не было страшно? Еще как было! Я не знала, каким оно будет, понравится вам или нет, а придут ли гости, и как вообще собрать команду, которая будет думать так же, как я. Сейчас я могу сказать, что горжусь тем, что мы делаем. И я готова продолжать работать по 12 часов, зная, ради чего всё это! Я кайфую от того, когда вижу, что получается, когда читаю отзывы о шоу. Ну а что вам приносит удовольствие в жизни? Рассказывайте в комментариях #регинатодоренко #регинапутешественница
"Да не родила она ещё", "Где пост о том, что родила?", "Регина уже родила? Живота совсем не видно", "А Регина вообще в курсе, что она родила?", - пишут в комментариях.
Певица обычно пытается скрывать свою личную жизнь. Так, о романе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым стало известно весной этого года, а уже в июле певец сделал ей предложение. Уже летом появились слухи, что телеведущая беременна, однако Тодоренко не подтверждала эту информацию вплоть до того момента, когда округлившийся живот стало тяжело скрывать.
Не спешила певица и рассказывать о свадьбе, которая состоялась 25 октября, но про которую стало известно всего пару дней назад. Пока ни Топалов, ни Тодоренко ничего не пишут в соцсетях о новорожденном сыне.