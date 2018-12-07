"Зважені та щасливі" 8 сезон, 15 выпуск: стало известно, кто покинул проект (Видео)

Новости шоу бизнеса: 6 декабря, в 20:00 на экраны телеканала СТБ вышел 15 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон.

Этот выпуск подарит наставникам возможность спасти свои команды от жуткой битвы за жизнь. Просто сейчас Марина Боржемская-Узелкова, Василий Вирастюк и Вячеслав Узелков сделают ставку на свою пару участников. Тренеры должны указать, сколько килограммов их подопечные скинут за неделю. Самая высокая ставка, которая действительно превратится в результаты в конце недели, позволит получить команде самый весомый бонус за всю историю проекта Зважені та щасливі - белые футболки. Если пара получит вторую черную футболку, то белая - спасет их от автоматического вылета из проекта Зважені та щасливі 2018.

Если семья, не попадет под желтую линию на взвешивании, но уже будет в черных футболках, то с помощью белых – сможет переодеться в цвет своей команды и избежать битвы за жизнь. А если эти белые футболки получит пара, которая не будет на этой неделе под угрозой вообще, то эта команда имеет право распорядиться призом по своему усмотрению и даже спасти кого-то из соперников. Какие методы выберут тренеры, чтобы их ставка сыграла? Кому удастся сразу попасть в полуфинал, а азарт кого из наставников приведет подопечных не к победе, а на экстремальную битву за жизнь, смотрите в видео.

Просто сейчас команды борются за право получить самый весомый бонус сезона - белые футболки. А для этого каждая семья вместе с тренером должна преодолеть ужасающие 50 метров над пропастью. У каждой команды будет по две попытки пройти этот сложнейший путь.

Кто справится – получит минус два килограмма на сегодняшнем взвешивании. А кто откажется хотя бы попробовать преодолеть испытания – добавит к семейному весу целых три килограмма! Смогут ли родители и дети преодолеть страх и отчаяние? Найдут ли в себе силы на самое экстремальное испытание сезона?

Самое ответственное взвешивание сезона ждет родителей и детей в шоу Зважені та щасливі-8. Этот выпуск поведает участникам, сыграли ли ставки их тренеров и какая из команд получит за это столь желанные белые футболки.

Не пропустите интригующую и отчаянную битву за жизнь родителей и детей в шоу Зважені та щасливі-8! Прямо сейчас для кого-то из них станет последним испытанием проекта. Уже через мгновение вы узнаете, какая из четырех семей помчится домой на огромной фуре, если не успеет изменить GPS-координаты собственного дома на адрес лагеря шоу Зважені та щасливі 2018.

Выиграть битву удалось желтым. Таким образом на голосование отправились команда синие и розовые. Так как битву слабых синие прошли с самым большим временем – они отправились на голосование с одним голосом против себя. А вот голоса участников разделились так: красные проголосовали против розовых, а желтые – против синих. Поэтому именно синяя команда за шаг до полуфинала вынуждена была покинуть проект.

Напомним, в 14 выпуске шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон участников проекта ожидал день красоты. Этот выпуск сумел нас по-настоящему удивить. Мы увидели, как в предпоследний раз в этом сезоне участники получили черные футболки.