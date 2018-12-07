Принц Уильям публично пошутил над Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса: Чувство юмора у членов королевской семьи Великобритании весьма тонкое.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские отправились с визитом на Кипр. В рамках тура Кейт Миддлтон и принц Гарри посетили королевскую авиабазу "Акротири", где очень весело провели время.

Западные СМИ сообщают, что в промежутках между деловыми встречами королевская семья откровенно делилась с военнослужащими историями из личной жизни, рассказывала истории о детях и не переставала шутить.

Самым смешным моментом, который рассмешил всех присутсвующих, стало то, что принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон. Герцог сравнил супругу с новогодней елкой из-за того, что на Кейт был пиджак похожего цвета.

"Моя жена замаскировалась под рождественскую елку. Может, мне выйти из кадра?", - сказал Уильям во время фотосессии с военнослужащими. Как отмечают очевидцы события, в отличии от военных, Миддлтон не оценила шутку мужа.