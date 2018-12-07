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Пятница, 07.12.2018
Завораживающие снимки дорог, которые так и манят отправиться в путешествие (Фото)
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Завораживающие снимки дорог, которые так и манят отправиться в путешествие (Фото)

Давно ли вы были в путешествии? Не так, чтобы в выходные с друзьями на рыбалку за город, а в настоящем большом путешествии. С сотнями километров маршрута, с дальними и прямыми как стрела дорогами, с узкими лесными тропинками, с горами, кострами и палатками, с походной едой и чаем в термосе. Таком путешествии, чтобы только вы и дорога. Если давно, то возможно фотографии из нашей сегодняшней подборки вдохновят вас на новый поход.
Фото: fishki.net
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Красота, Дорога, Путешествия, Фотографии, Природа, Пейзаж, дальняя дорога.
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