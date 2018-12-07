Завораживающие снимки дорог, которые так и манят отправиться в путешествие (Фото)

Давно ли вы были в путешествии? Не так, чтобы в выходные с друзьями на рыбалку за город, а в настоящем большом путешествии. С сотнями километров маршрута, с дальними и прямыми как стрела дорогами, с узкими лесными тропинками, с горами, кострами и палатками, с походной едой и чаем в термосе. Таком путешествии, чтобы только вы и дорога. Если давно, то возможно фотографии из нашей сегодняшней подборки вдохновят вас на новый поход.