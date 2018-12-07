Названы самые популярные видео 2018 года на YouTube в Украине

Компания Google представила традиционную подборку самых популярных видео 2018 года на YouTube в Украине. Так, при выборе роликов, Google принимал во внимание не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д.
Среди музыкальных видео, больше всего просмотров в Украине в 2018 году собрал хит группы Kazka "Плакала".
А вся десятка выглядит вот так:
1. Kazka - Плакала [OFFICIAL AUDIO]
2. #2Маши - Босая
3. Время и Стекло - Топ [Lyric Video]
4. MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко
5. Артур Пирожков - Чика
6. Время и Стекло - Е, Бой
7. LOBODA - SuperSTAR [Audio]
8. Егор Крид & Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)
9. Оля Полякова - Королева ночи
10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (OFFICIAL VIDEO)
Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то лидерами стали 1-я серия сериала "Школа" и украинская комедия "DZIDZIO Контрабас".
Вся десятка выглядит вот так:
1. Школа. 1 серія
2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)
3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье - Дизель Шоу 2018 I ЮМОР ICTV
4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW" - Просто // Вики Шоу
5. Юрий Ткач - "Я і Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон
6. Фиксики - Окно / Fixiki
7. Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать I Новый Вечерний Квартал 2018
8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис - Шоу "Лучше Всех"
9. Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая
Отметим, что в прошлом году лидер по просмотрам был детский мультик "Маша и Медведь", а среди музыкальных роликов - песня группы Грибы - Тает лед.