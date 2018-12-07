Названы самые популярные видео 2018 года на YouTube в Украине

Новости шоу бизнеса: Стало известно, какие видео на YouTube набрали наибольше просмотров в Украине.

Компания Google представила традиционную подборку самых популярных видео 2018 года на YouTube в Украине. Так, при выборе роликов, Google принимал во внимание не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д.

Среди музыкальных видео, больше всего просмотров в Украине в 2018 году собрал хит группы Kazka "Плакала".

А вся десятка выглядит вот так:

1. Kazka - Плакала [OFFICIAL AUDIO]

2. #2Маши - Босая

3. Время и Стекло - Топ [Lyric Video]

4. MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко

5. Артур Пирожков - Чика

6. Время и Стекло - Е, Бой

7. LOBODA - SuperSTAR [Audio]

8. Егор Крид & Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

9. Оля Полякова - Королева ночи

10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove (OFFICIAL VIDEO)

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то лидерами стали 1-я серия сериала "Школа" и украинская комедия "DZIDZIO Контрабас".

Вся десятка выглядит вот так:

1. Школа. 1 серія

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье - Дизель Шоу 2018 I ЮМОР ICTV

4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW" - Просто // Вики Шоу

5. Юрий Ткач - "Я і Сара" - выбор вслепую - Голос страны 8 сезон

6. Фиксики - Окно / Fixiki

7. Шкура, алкаш, барыга - Муж научил попугая разговаривать I Новый Вечерний Квартал 2018

8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис - Шоу "Лучше Всех"

9. Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей

10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая

Отметим, что в прошлом году лидер по просмотрам был детский мультик "Маша и Медведь", а среди музыкальных роликов - песня группы Грибы - Тает лед.