Зибров застраховал свои усы на крупную сумму

Новости шоу бизнеса: Павел Зибров заявил, что его усы — это бренд, а бренд стоит денег.

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров, который поделился удивительной новогодней историей, удивил новостью. Артист признался, что застраховал свои легендарные усы на миллион гривен.

"У кого-нибудь есть лишний миллион? Пожалуйста, я готов его принять. Вот как только положат перед Павлом Зибровым миллион — пожалуйста, уберу усы", — сказал Зибров.

Об этом он заявил в комментарии журналистам канала "Украина" отвечая на вопрос, готов ли распрощаться с неотъемлемой частью своего имиджа.

Артист обратился в страховую компанию, чтобы уберечь свой символ от возможных непредвиденных ситуаций. "Я подписал договор, застраховав усы на миллион гривен. Не дай Бог с ними что-то случится – я получаю миллион. Кстати, Владимир Гришко, тенор, например, застраховал свои связки и голос. А я вот – усы. Мои усы – это бренд, а бренд стоит денег", – объяснил Павел Николевич.