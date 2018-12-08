ТОП-10 настоящих имен украинских звезд

Новости шоу бизнеса: Подборка настоящих имен всеми полюбившихся артистов.

Некоторые звезды полностью сменили имя, другие придумали оригинальный псевдоним.

В современном украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которые в определенный момент решили сменить свои настоящие имена, придумав взамен новые, либо взяли себе запоминающийся псевдоним.

Татьяна Либерман – именно так по-настоящему зовут знаменитую Тину Кароль. Интересно, что и в паспорте у звезды уже давно написано именно эти имя и фамилия. К слову, на днях у певицы появился видеоканал о закулисье жизни.

Настоящее имя еще одной знаменитой украинской певицы Джамалы – Сусана Джамалдинова. Нетрудно догадаться, что псевдоним знаменитости появился благодаря ее фамилии.

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха также когда-то сменила имя. Так, Викторию на самом деле зовут Екатерина.

Интересно, что еще одну солистку "НЕАНГЕЛОВ" – Славу Каминскую на самом деле зовут Ольга.

Давно не секрет, что настоящая фамилия Веры Брежневой – Галушка.

Украинский певец, телеведущий и экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес решил поменять свою фамилию – Гудков на более запоминающуюся.

Украинскую певицу, актрису и модель Камалию на самом деле зовут Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).

Еще один украинский певец с многомиллионной армией фанаток – Макс Барских на самом деле Николай Бортник. К слову, его песня "Полураздета" уже стала хитом лета-2018.

Настоящая фамилия солистки THE HARDKISS Юлии Саниной – Головань.

Мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.