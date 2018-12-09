Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям шутят над друг другом

Смотрите фото (3)
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям шутят над друг другом
09:19 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад, во время королевского визита на Кипр, принц Уильям и Кейт Миддлтон при всех пошутили над друг другом.

Недавно принц Уильям с супругой посетил Кипр, для встречи с британскими военными и их семьями. Они поздравили их с наступающим Рождеством, а позже побывали с официальным визитом на новой военной базе.

Во время посещения, супруги откровенно делись с военнослужащими историями из личной жизни, рассказывали истории о детях и не переставали шутить.

Момент, который рассмешил всех присутствующих произошел, когда принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон. Во время общего позирования на фото, Герцог сравнил супругу с новогодней елкой из-за того, что на Кейт были одеяния зеленого цвета (позади Кейт как раз стояла наряженная елка).

Моя жена замаскировалась под рождественскую елку. Может, мне выйти из кадра?

Кейт Миддлтон поразила непривычным для нее нарядом (Фото)
Кейт Миддлтон поразила непривычным для нее нарядом (Фото) Читать полностью

По словам очевидцев, по лицу Миддлтон было видно, что она, в отличие от военных, не оценила шутку мужа.

Во время этого же визита, Кейт призналась, что не любит в супруге. Это выяснилось, когда при виде диванов желтого цвета принц Уильям решил пошутить: "Держите пиццу подальше от диванов!". А Кейт ему ответила: "Ты в этом – самый настоящий кошмар!".

Все дело в том, что представительница королевской семьи просто ненавидит, когда Уильям ест пиццу, сидя на диване. Об этом рассказали инсайдеры из окружения семьи порталу Hello.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Шутки, Фото, Рождество.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: все о бое
02 Ломаченко - Педраса: события боя
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко победил Педрасу решением судей
05 Протесты во Франции: Трамп посоветовал "вернуть деньги людям"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа
Главные новости Украины и мира за 8 декабря
Грузия получит от Франции системы ПВО
Грузия получит от Франции системы ПВО
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Рецепт дня: вареники с грибами
Рецепт дня: вареники с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь