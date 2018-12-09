Как Кейт Миддлтон и принц Уильям шутят над друг другом

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад, во время королевского визита на Кипр, принц Уильям и Кейт Миддлтон при всех пошутили над друг другом.

Недавно принц Уильям с супругой посетил Кипр, для встречи с британскими военными и их семьями. Они поздравили их с наступающим Рождеством, а позже побывали с официальным визитом на новой военной базе.

Во время посещения, супруги откровенно делись с военнослужащими историями из личной жизни, рассказывали истории о детях и не переставали шутить.

Момент, который рассмешил всех присутствующих произошел, когда принц Уильям пошутил над Кейт Миддлтон. Во время общего позирования на фото, Герцог сравнил супругу с новогодней елкой из-за того, что на Кейт были одеяния зеленого цвета (позади Кейт как раз стояла наряженная елка).

Моя жена замаскировалась под рождественскую елку. Может, мне выйти из кадра?

По словам очевидцев, по лицу Миддлтон было видно, что она, в отличие от военных, не оценила шутку мужа.

Во время этого же визита, Кейт призналась, что не любит в супруге. Это выяснилось, когда при виде диванов желтого цвета принц Уильям решил пошутить: "Держите пиццу подальше от диванов!". А Кейт ему ответила: "Ты в этом – самый настоящий кошмар!".

Все дело в том, что представительница королевской семьи просто ненавидит, когда Уильям ест пиццу, сидя на диване. Об этом рассказали инсайдеры из окружения семьи порталу Hello.