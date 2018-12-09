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Украинская телеведущая обескуражила соблазнительными ножками в мини-платье

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Украинская телеведущая обескуражила соблазнительными ножками в мини-платье
14:53 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

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Телеведущая Леся Никитюк недавно произвела фурор в сети своими фото в купальнике. На снимках, сделанными в ОАЭ, знаменитость продемонстрировала шикарную подтянутую фигуру. Тогда поклонники Леси написали ей в комментариях, что участие в "Танцах со звездами" пошло ведущей на пользу, ведь если раньше она была в очень хорошей форме, то сейчас она выглядит сногшибательно.

Теперь же Никитюк разместила новые снимки из солнечного Дубая, где прогулялась в шелковом мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройные ножки. Образ Леся дополнила нюдовыми туфлями на небольшом каблуке.

Отметим, что в таком наряде телеведущая выглядит очень женственной и привлекательной.

"Ноги от ушей! Супер", "Лесюня, ты бомбочка", "Длинноногая ты и клевая, тебе завидует Полякова", "Сама нежность", "Очень прикольное летнее платье! Тебе идет! Бесподобна и шикарна", – написали в комментариях юзеры.

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ОАЭ, Платье, Instagram, Телеведущая, Фото, Наряд, Леся Никитюк.
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