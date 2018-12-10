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Понедельник, 10.12.2018
Фантастические изменения пола, в которые трудно поверить (Фото)
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Фантастические изменения пола, в которые трудно поверить (Фото)

Изменение пола уже давно перестало быть уникальным явлением. Трансгендеров становится все больше, но дискуссии о целесообразности такой процедуры не утихают. Как бы то ни было, согласитесь, что надо иметь большую смелость для превращения из женщины в мужчину и наоборот. Сегодня мы покажем тебе 20 впечатляющих трансгендерных фото "до" и "после", которые шокируют и заставляют взглянуть на них дважды.
lux.fm
Фото: lux.fm
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Женщины, Мужчины, Фото, До и после, Трансгендер, Изменение пола.
19:46 Сегодня Телеграф
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