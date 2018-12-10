Фантастические изменения пола, в которые трудно поверить (Фото) Изменение пола уже давно перестало быть уникальным явлением. Трансгендеров становится все больше, но дискуссии о целесообразности такой процедуры не утихают. Как бы то ни было, согласитесь, что надо иметь большую смелость для превращения из женщины в мужчину и наоборот. Сегодня мы покажем тебе 20 впечатляющих трансгендерных фото "до" и "после", которые шокируют и заставляют взглянуть на них дважды.