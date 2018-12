Зианджа оскорблена шутками о ней в "Лиге Смеха" и "Квартале"

Новости шоу бизнеса: Певица возмущена шутками над ней и высказалась по этому поводу в сети.

Чуть менее года назад трансгендерная певица Зианджа (в прошлом – Борис Апрель) заявила о себе Украине на шоу талантов "Голос країни". После этого девушку стали активно обсуждать в обществе, а к ее личности и прошлому теперь приковано всеоб

И хоть пока Заинджа не порадовала публику собственными треками, интерес к ней наоборот растет. Боле того, о Зиандже даже шутят и вспоминают на популярных юмористических шоу. Так, образ певицы стал предметом для шуток в шоу "Лига Смеха" и очередном выпуске "95 квартала".

В одном из номеров "Лиги Смеха" Зианджу поместили на шуточный постер фильма "Я, ты, он, она" с Зеленским и Дорофеевой в главных ролях, заменив слово "она" под фото Зианджи на "оно". В эфире шоу также обыгрывалась операция Зианджи по смене пола.

В Выпуске "95 квартала" роль певицы сыграл Сергей Казанин. В номере также употреблялись фразы "наотрез", "шовчик разошелся" и другие, ассоциирующиеся с операциями.

В своих Instagram-сторис Зианджа разместила фрагменты выступлений артистов, а также обращение ко всем, интересуясь, "долго ли над ней будут издеваться и шутить": "Как долго еще в Украине буду надо мной издеваться? Как долго я буду считаться здесь изгоем? Как долго еще трансгендерность и нетрадиционная сексуальная ориентация будут ассоциироваться с клоунадой, табу, отвращением и упадком морали? Как долго вы будете холить и лелеять ненависть внутри себя? Когда же люди наконец-то перерастут свой средневековый менталитет? Когда же любовь, которой вы так жаждете, откроет вам глаза, просветлит разум и сердце?".

Кроме этого Зианджа заверила, что артисты, продолжающие "ходить на подобные" мероприятия" точно не получат поддержки в США и других странах Запада, если захотят поехать туда на гастроли.

Певица также отметила, что с таким отношением к ЛГБТ-сообществу Украина не скоро приблизится к Европе. Кроме этого, Зианджа пристыдила Владимира Зеленского, участвовавшего в одном из номеров "Квартала" о ней. "Зеленский, тебе должно быть за это стыдно. Президент? No! Thank you, next"