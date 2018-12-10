Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра

Новости шоу бизнеса: Американский певец Ник Джонас возглавил рейтинг самых популярных интернет-запросов 2018 года в Индии.

Чтобы стать самым популярным мужчиной в стране, нужно успешно жениться на одной из самых успешных женщин этой страны. Схему хорош понял Ник Джонас, который совсем недавно сочетался законным браком с индийской актрисой Приянкой Чопра, что автоматически сделало его невероятно популярным на родине своей новой жены. Сообщается, что 25-летнему музыканту удалось сместить с пьедестала не только индийских звезд, но и Джастина Бибера.

Популярность Ника Джонаса в Индии возросла в несколько раз с тех пор, как музыкант сделал предложение своей возлюбленной, которая на несколько лет его старше. О помолвке звезд стало известно летом, а в начале декабря они устроили традиционную церемонию в индийском стиле, чтобы узаконить свои отношения.

Авторитетное издание Times of India опубликовало список самых популярных интернет-запросов за уходящий год, и первую строчку среди самых часто запрашиваемых мужских имен занял именно Джонас. Он обогнал таких звезд, как Салман Хан, индийских актеров Камаля Хаасана, Акшая Кумара, Иррафана Хана и, что удивительно, Джастина Бибера.