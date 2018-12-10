Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Конец &quot;дружбы с РФ&quot;: Порошенко подписал важный закон
Конец "дружбы с РФ": Порошенко подписал важный закон
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Нобелевская премия 2018: в Осло и Стокгольме начались церемонии вручения премии
Нобелевская премия 2018: в Осло и Стокгольме начались церемонии вручения премии

Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра

Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра
17:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский певец Ник Джонас возглавил рейтинг самых популярных интернет-запросов 2018 года в Индии.

Чтобы стать самым популярным мужчиной в стране, нужно успешно жениться на одной из самых успешных женщин этой страны. Схему хорош понял Ник Джонас, который совсем недавно сочетался законным браком с индийской актрисой Приянкой Чопра, что автоматически сделало его невероятно популярным на родине своей новой жены. Сообщается, что 25-летнему музыканту удалось сместить с пьедестала не только индийских звезд, но и Джастина Бибера.

Популярность Ника Джонаса в Индии возросла в несколько раз с тех пор, как музыкант сделал предложение своей возлюбленной, которая на несколько лет его старше. О помолвке звезд стало известно летом, а в начале декабря они устроили традиционную церемонию в индийском стиле, чтобы узаконить свои отношения.

 Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина 

Авторитетное издание Times of India опубликовало список самых популярных интернет-запросов за уходящий год, и первую строчку среди самых часто запрашиваемых мужских имен занял именно Джонас. Он обогнал таких звезд, как Салман Хан, индийских актеров Камаля Хаасана, Акшая Кумара, Иррафана Хана и, что удивительно, Джастина Бибера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Модель, Певец, Ник Джонас, Приянка Чопра, Мисс Мира 2000, рейтинг самых популярных интернет-запросов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Миграционный кризис в ЕС: сколько стран не поддержали пакт ООН
Миграционный кризис в ЕС: сколько стран не поддержали пакт ООН
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра
Ник Джонас стал самым популярным мужчиной в Индии после свадьбы с Приянкой Чопра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь