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Мисс Украина-Вселенная 2018 показала, как молодо выглядит ее мама

Мисс Украина-Вселенная 2018 показала, как молодо выглядит ее мама
18:03 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Карина Жосан поздравила в Instagram маму с днем рождения и опубликовала черно-белые снимки с ней.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" Карина Жосан показала поклонникам свою маму. Красавица запостила нежные черно-белые фото вместе с близким человеком у себя в Instagram.

Карина поделилась фотографиями, где обнимает маму. Таким образом Жосан поздравила ее с днем рождения. "С днем рождения лучшая мама в мире. Я так сильно люблю тебя, моя королева. Моя первая и единственная Мисс Вселенная навсегда", – подписала трогательный пост Карина.

 
 
 
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HAPPY BIRTHDAY to the best MOTHER in the world I love you so much my queen My one and only MISS UNIVERSE forever Когда снежинки с неба полетели И город весь давно уже затих, Так хочется поговорить о главном, И написать один душевный стих. Ты помнишь: детство. Ночь. И я в кроватке. Все в мире безмятежность и покой. И голос этот бесконечно сладкий, Как будто Бог беседует со мной. Волшебные чарующие звуки, Как-будто с неба ангелы поют, И ласковые мамочкины руки, Покой внушают,создают уют. Я вспоминаю, памятью вернувшись Мятежные года, когда росла, Меня штормило,но посильно было, Спасибо Богу, мама,за тебя! Наш мир жесток, и это каждый знает, Опасность караулит там и тут, В житейских бурях по волнам кидает, Но,безусловно каждый твёрдо знает- Есть место где тебя все время ждут! Туда приеду я усталой и голодной, Израненной,обиженной на мир, А мама подбодрит и успокоит, Она-мой главный в жизни ориентир! По жизни так штормит,как в океане, Жизнь моя словно быстрое кино. Но если плещется вино в стакане, У Бога попрошу я лишь одно: Ты будь здоровой и счастливой самой! Любимая мной бесконечно мама! Пусть годы на тебе не отразятся, Не бороздят морщинки на челе, Пусть тебе будет бесконечно двадцать, Как-будто вечна юность на земле! Так хочется к Вселенной обратиться, Тем более сейчас я к ней близка, И попросить что б счастлив был навеки Мой самый главный в жизни человек! Пусть Бог хранит тебя! #mother #happybirthday #likemotherlikedaughter

Публикация от K A R I N A Z H O S A N (@karinazhosanofficial)

Украинка показала наряд, в котором появится на "Мисс Вселенная 2018"

Поклонники Жосан отметили, что ее мама невероятно красивая и очень молодо выглядит. Фолловеры также присоединились к поздравлениям. "Как мило", "Наши поздравления мамочке", "Кариночка, дорогая! поздравляю тебя с днем рождения твоей такой прекрасной мамочки!" – пишут юзеры.

Напомним, финал "Мисс Вселенная 2018" состоится 17 декабря в Бангкоке. Украину на конкурсе будет представлять 23-летняя одесситка Карина Жосан.

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Instagram, Фото, Мама, Мисс Вселенная 2018, Карина Жосан.
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