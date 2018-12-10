Мисс Украина-Вселенная 2018 показала, как молодо выглядит ее мама

Новости шоу бизнеса: Карина Жосан поздравила в Instagram маму с днем рождения и опубликовала черно-белые снимки с ней.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" Карина Жосан показала поклонникам свою маму. Красавица запостила нежные черно-белые фото вместе с близким человеком у себя в Instagram.

Карина поделилась фотографиями, где обнимает маму. Таким образом Жосан поздравила ее с днем рождения. "С днем рождения лучшая мама в мире. Я так сильно люблю тебя, моя королева. Моя первая и единственная Мисс Вселенная навсегда", – подписала трогательный пост Карина.

Поклонники Жосан отметили, что ее мама невероятно красивая и очень молодо выглядит. Фолловеры также присоединились к поздравлениям. "Как мило", "Наши поздравления мамочке", "Кариночка, дорогая! поздравляю тебя с днем рождения твоей такой прекрасной мамочки!" – пишут юзеры.

Напомним, финал "Мисс Вселенная 2018" состоится 17 декабря в Бангкоке. Украину на конкурсе будет представлять 23-летняя одесситка Карина Жосан.