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Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов

Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов
19:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила первенца, впервые после родов опубликовала в Instagram Stories.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала видео после рождения сына. На своей странице в Instagram в Stories ведущая разместила короткую запись, продемонстрировав фанам, как она выглядит спустя пять дней после родов.

Отметим, что певица обычно пытается скрывать свою личную жизнь. Так, о романе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым стало известно весной этого года, а уже в июле певец сделал ей предложение.

Летом появились слухи, что телеведущая беременна, однако Тодоренко не подтверждала эту информацию вплоть до того момента, когда округлившийся живот стало тяжело скрывать.

Регина Тодоренко с новорожденным сыном выписалась из роддома 

Не спешила певица и рассказывать о свадьбе, которая состоялась 25 октября. Пока ни Топалов, ни Тодоренко ничего не пишут в соцсетях о новорожденном сыне. Однако певец дал комментарий прессе, рассказав подробности о малыше. По словам Топалова, у них с Тодоренко действительно родился сын. Ребенок на свет появился с весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. 

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Все по теме:

Ребенок, Беременность, Instagram, ''Орел и решка'', Влад Топалов, Регина Тодоренко, Instagram Stories.
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