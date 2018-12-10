Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов

Новости шоу бизнеса: Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила первенца, впервые после родов опубликовала в Instagram Stories.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала видео после рождения сына. На своей странице в Instagram в Stories ведущая разместила короткую запись, продемонстрировав фанам, как она выглядит спустя пять дней после родов.

Отметим, что певица обычно пытается скрывать свою личную жизнь. Так, о романе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым стало известно весной этого года, а уже в июле певец сделал ей предложение.

Летом появились слухи, что телеведущая беременна, однако Тодоренко не подтверждала эту информацию вплоть до того момента, когда округлившийся живот стало тяжело скрывать.

Не спешила певица и рассказывать о свадьбе, которая состоялась 25 октября. Пока ни Топалов, ни Тодоренко ничего не пишут в соцсетях о новорожденном сыне. Однако певец дал комментарий прессе, рассказав подробности о малыше. По словам Топалова, у них с Тодоренко действительно родился сын. Ребенок на свет появился с весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.