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Вторник, 11.12.2018
Люди, попавшие в книгу рекордов Гиннесса, просто занимаясь любимым делом (Фото)
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Люди, попавшие в книгу рекордов Гиннесса, просто занимаясь любимым делом (Фото)

Возможности человека воистину безграничны. Если ещё в этом кто-то сомневается, достаточно узнать про девять невероятных мировых рекордов, которые были поставлены в разное время самыми обычными на первый взгляд людьми. Причём, многие из них о рекордах и не мечтали. Они просто занимались тем, что им нравится.
terraoko.com
Фото: terraoko.com
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Книга рекордов Гиннесса, Мотивация, Рекордсмены, Любимое дело.
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