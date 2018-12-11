Люди, попавшие в книгу рекордов Гиннесса, просто занимаясь любимым делом (Фото)

Возможности человека воистину безграничны. Если ещё в этом кто-то сомневается, достаточно узнать про девять невероятных мировых рекордов, которые были поставлены в разное время самыми обычными на первый взгляд людьми. Причём, многие из них о рекордах и не мечтали. Они просто занимались тем, что им нравится.