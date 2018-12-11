Самые лучшие фотографии 2018 года (Фото) Все в этом мире знают, что жизнь состоит из битв и мимолетных мирных моментов, которые могут изменить нашу жизнь. Взгляните на эти фотографии — независимо от того, кто изображен на них, будь то крокодилы, лебеди, львы или люди — они полны энергии, боли, счастья, ярости и невероятной красоты.