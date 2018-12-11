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Племянница принцессы Дианы показала снимки с новой фотосессии для модного глянца

Племянница принцессы Дианы показала снимки с новой фотосессии для модного глянца
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер, снялась в нежной черно-белой фотосессии для мексиканского Vogue.

Китти Спенсер не раз блистала на обложках именитых глянцев и модных мероприятиях. Однако на этот раз модель впечатлила появлением на страницах мексиканского выпуска журнала Vogue.

Так, на одном из снимков Спенсер позирует в ожерелье ювелирного дома Bvlgari из новой коллекции Fiorever. Как известно, девушка является амбассадором этого бренда.

Не менее интересным стал снимок Китти в постели. На фото знаменитость позирует под белоснежным одеялом и расслабленно смотрит прямо в камеру, а на ее шее красуется массивное украшение.

Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта  

Помимо черно-белых кадров, съемка порадовала и цветными фото. На одном из таких Спенсер демонстрирует еще одну новинку Bvlgari — часы Serpenti в виде змеи.

К слову, авторами фотосета стали братья Лука и Алессандро Морелли.

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Модель, Instagram, Vogue, Фотосессия, Снимки, Китти Спенсер, Племянница принцессы Дианы.
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