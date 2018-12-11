Племянница принцессы Дианы показала снимки с новой фотосессии для модного глянца

Новости шоу бизнеса: Племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер, снялась в нежной черно-белой фотосессии для мексиканского Vogue.

Китти Спенсер не раз блистала на обложках именитых глянцев и модных мероприятиях. Однако на этот раз модель впечатлила появлением на страницах мексиканского выпуска журнала Vogue.

Так, на одном из снимков Спенсер позирует в ожерелье ювелирного дома Bvlgari из новой коллекции Fiorever. Как известно, девушка является амбассадором этого бренда.