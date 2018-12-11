Племянница принцессы Дианы показала снимки с новой фотосессии для модного глянца

Китти Спенсер не раз блистала на обложках именитых глянцев и модных мероприятиях. Однако на этот раз модель впечатлила появлением на страницах мексиканского выпуска журнала Vogue.
Так, на одном из снимков Спенсер позирует в ожерелье ювелирного дома Bvlgari из новой коллекции Fiorever. Как известно, девушка является амбассадором этого бренда.
Не менее интересным стал снимок Китти в постели. На фото знаменитость позирует под белоснежным одеялом и расслабленно смотрит прямо в камеру, а на ее шее красуется массивное украшение.
Помимо черно-белых кадров, съемка порадовала и цветными фото. На одном из таких Спенсер демонстрирует еще одну новинку Bvlgari — часы Serpenti в виде змеи.
К слову, авторами фотосета стали братья Лука и Алессандро Морелли.