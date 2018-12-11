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Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Ролик с трендами 2018 года "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории видеохостинга YouTube.

Ролик "YouTube Rewind 2018", в котором традиционно собраны главные тренды уходящего года, стало вторым видео по количеству дизлайков в истории видеохостинга.

На данный момент видео, вышедшее 6 декабря, набрало уже более 8 миллионов дизлайков (против 2 миллионов лайков). Больше негативных отметок удалось собрать только клипу Джастина Бибера на песню "Baby", который за 8 лет на Youtube набрал 9,7 миллионов дизлайков.

В видеообзоре встречаются упоминания о таких событиях уходящего года как свадьба принца Гарри и Меган Маркл, квадратные наряды Канье Уэста из клипа I Love It, прыжок из вертолета Вилла Смитта, Чемпионат мира по футболу, челлендж In my feelings, автомобиль Tesla, побывавший в космосе, и многие другие тренды.

Многих пользователей возмутило, что, в то же время, на видео отсутствует шведский блоггер PewDiePie, который уже несколько лет является первым на YouTube по колличеству подписчиков (более 75 миллионов человек).

Также пользователи жалуются, что в видео не затронуты множество тем, которые являются важными и обсуждаемыми в YouTube-сообществе в этом году.

"Я помню, что Rewind был чем-то, что выглядело как дань уважения создателям в этом году. Было круто быть частью чего-то большего. Сейчас я почти рад, что меня там нет, потому что на данный момент это скандальный клип. Он никак не связан с сообществом и его создателями", - прокомментировал видео PewDiePie.

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Все по теме:

YouTube, Видео, Видеохостинг, Тренды 2018 года, Youtube Rewind 2018.
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