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В музее мадам Тюссо появились живые "восковые" фигуры герцогов Сассекских

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В музее мадам Тюссо появились живые &quot;восковые&quot; фигуры герцогов Сассекских
10:31 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актеры надели маски герцога и герцогини Сассекских.

На выставке восковых фигур музея мадам Тюссо в Берлине появились живые "восковые" фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

Пара актеров, наряженных в теплые свитера с оленями, в восковых масках, вот уже несколько дней изображают герцога и герцогиню Сассекских в "домашней обстановке".

В соцсетях уже успели обсудить необычных Меган и Гарри, многим они показались весьма отдаленно похожими на членов британской королевской семьи.

Многие отметили несоблюдение пропорций – маска значительно больше тела. Также пользователи сети сравнили Меган с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

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Берлин, Принц Гарри, Королевская семья, Восковые фигуры, Меган Маркл.
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