В музее мадам Тюссо появились живые "восковые" фигуры герцогов Сассекских

На выставке восковых фигур музея мадам Тюссо в Берлине появились живые "восковые" фигуры принца Гарри и Меган Маркл.
Пара актеров, наряженных в теплые свитера с оленями, в восковых масках, вот уже несколько дней изображают герцога и герцогиню Сассекских в "домашней обстановке".
В соцсетях уже успели обсудить необычных Меган и Гарри, многим они показались весьма отдаленно похожими на членов британской королевской семьи.
Многие отметили несоблюдение пропорций – маска значительно больше тела. Также пользователи сети сравнили Меган с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.