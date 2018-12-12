В музее мадам Тюссо появились живые "восковые" фигуры герцогов Сассекских

Новости шоу бизнеса: Актеры надели маски герцога и герцогини Сассекских.

На выставке восковых фигур музея мадам Тюссо в Берлине появились живые "восковые" фигуры принца Гарри и Меган Маркл.

Пара актеров, наряженных в теплые свитера с оленями, в восковых масках, вот уже несколько дней изображают герцога и герцогиню Сассекских в "домашней обстановке".

В соцсетях уже успели обсудить необычных Меган и Гарри, многим они показались весьма отдаленно похожими на членов британской королевской семьи.

Многие отметили несоблюдение пропорций – маска значительно больше тела. Также пользователи сети сравнили Меган с супругой принца Уильяма – Кейт Миддлтон.