Звезда сериала "Друзья" поделилась сокровенной мечтой

Новости шоу бизнеса: Голливудская киноактриса Дженнифер Энистон мечтает снова обрести любовь.

49-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон хочет снова влюбиться и найти идеального мужчину.

Голливудская киноактриса Дженнифер Энистон переживала ссоры и разводы в своей жизни, но она так и не потеряла надежды, что однажды снова найдет любовь, говорит близкий друг знаменитости.

"Энистон выглядит и чувствует себя потрясающе, что положительно сказывается и на ее личной жизни", - сказал инсайдер, который намекнул, что актрису окружают достойные мужчины, которые способны покорить сердце знаменитой красавицы.

Более того, Дженнифер мечтает про идеального спутника, чтобы впустить в свою жизнь нужного человека. "Джен во многом придерживается принципа "никогда не говори никогда", - объяснил инсайдер. Тем не менее, на этот раз Энистон не так уверена, что хочет снова выйти замуж.