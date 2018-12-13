Олег Винник удивил поклонников новым имиджем

Новости шоу бизнеса: Ради выступления в новогоднем шоу певец решился на смену образа.

Украинский певец Олег Винник, который в строительной каске вызвал восторг у поклонниц, принял участие в новогоднем шоу канала "Украина".

Так, в новогодний концерт, который выйдет в эфир 31 декабря в 20:00, Олег Винник появится в элегантном ярко-красном костюме. За кулисами проекта он объяснил журналистам, почему остановил свой выбор на этом наряде.

Как известно, красный – это цвет успеха, богатства и денег. Журналисты канала "Украина" поинтересовались у Олега Винника, не планирует ли он таким образом задобрить символ 2019 года – желтую свинку.

"А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не "подсовывал свинью". Пусть наша Украина подобно молодому поросенку стремительно растет и развивается", – ответил Олег Винник.