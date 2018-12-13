Невероятная красота, которая спасла целую деревню (Фото) Известное выражение "красота спасет мир" как нельзя лучше характеризует сложившуюся ситуацию с вымирающей деревней, которую власти планировали снести, когда она превратилась в один из районов мегаполиса. Чтобы спасти свое маленькое поселение от незавидной участи, один неравнодушный житель просто взял в руки кисточку, краски и превратил это унылое место в самую посещаемую достопримечательность огромного города Тайчжун, что на Тайване.