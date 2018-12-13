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Четверг, 13.12.2018
Невероятная красота, которая спасла целую деревню (Фото)
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Невероятная красота, которая спасла целую деревню (Фото)

Известное выражение "красота спасет мир" как нельзя лучше характеризует сложившуюся ситуацию с вымирающей деревней, которую власти планировали снести, когда она превратилась в один из районов мегаполиса. Чтобы спасти свое маленькое поселение от незавидной участи, один неравнодушный житель просто взял в руки кисточку, краски и превратил это унылое место в самую посещаемую достопримечательность огромного города Тайчжун, что на Тайване.
novate.ru
Фото: novate.ru
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