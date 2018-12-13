Регина Тодоренко после родов скучает по стройной фигуре

Новости шоу бизнеса: Звезда призналась, что скучает по худым ногам, тонкой талии, упругой попе и бедрам.

28-летняя телеведущая, певица и блогерша Регина Тороденко, которая 5 декабря родила сына, опубликовала в своем Instagram-профиле новую фотографию. Так, под снимком молодая мама написала, что уже сейчас начала приводить себя в форму после родов.

Стоит отметить тот факт, что Тодоренко опять и слова не молвила о пополнении в семействе. Пост девушка опубликовала в коммерческих целях.

При этом телеведущая добавила, что ей сейчас можно только мечтать о такой одежде, но она уже сейчас занялась своим телом и начала худеть к лету.

Пока Регина пытается не распространяться о радостном событии. А вот Влад Топалов тем временем подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. Также известно, что ребенок появился на свет 5 декабря в роддоме № 29 имени Н.Е. Баумана в Москве.