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Регина Тодоренко после родов скучает по стройной фигуре

Регина Тодоренко после родов скучает по стройной фигуре
10:41 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда призналась, что скучает по худым ногам, тонкой талии, упругой попе и бедрам.

28-летняя телеведущая, певица и блогерша Регина Тороденко, которая 5 декабря родила сына, опубликовала в своем Instagram-профиле новую фотографию. Так, под снимком молодая мама написала, что уже сейчас начала приводить себя в форму после родов.

Стоит отметить тот факт, что Тодоренко опять и слова не молвила о пополнении в семействе. Пост девушка опубликовала в коммерческих целях. 

 
 
 
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Смотрю на свои фото и скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы @calzedonia . А ведь на этом фото я уже на 5-м месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться – время леггинсов снова пришло! Мне кажется, что в леггинсах @calzedonia любые ноги выглядят идеально! И их такое огромное количество: кожаные, утепленные, с рисунком, однотонные, разноцветные, и их можно носить со свитером, с рубашкой, со всем, что пожелает ваша душа и настроение! Ну а пока вы разбавляете улицы города своими модными образами, я пошла худеть к лету #calzedonia #calzedoniarussia #italianlegwear

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

При этом телеведущая добавила, что ей сейчас можно только мечтать о такой одежде, но она уже сейчас занялась своим телом и начала худеть к лету.

Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов

Пока Регина пытается не распространяться о радостном событии. А вот Влад Топалов тем временем подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. Также известно, что ребенок появился на свет 5 декабря в роддоме № 29 имени Н.Е. Баумана в Москве.

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Instagram, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Беременность Тодоренко, Тодоренко после родов.
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