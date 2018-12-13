Регина Тодоренко после родов скучает по стройной фигуре

28-летняя телеведущая, певица и блогерша Регина Тороденко, которая 5 декабря родила сына, опубликовала в своем Instagram-профиле новую фотографию. Так, под снимком молодая мама написала, что уже сейчас начала приводить себя в форму после родов.
Стоит отметить тот факт, что Тодоренко опять и слова не молвила о пополнении в семействе. Пост девушка опубликовала в коммерческих целях.
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Смотрю на свои фото и скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы @calzedonia . А ведь на этом фото я уже на 5-м месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться – время леггинсов снова пришло! Мне кажется, что в леггинсах @calzedonia любые ноги выглядят идеально! И их такое огромное количество: кожаные, утепленные, с рисунком, однотонные, разноцветные, и их можно носить со свитером, с рубашкой, со всем, что пожелает ваша душа и настроение! Ну а пока вы разбавляете улицы города своими модными образами, я пошла худеть к лету #calzedonia #calzedoniarussia #italianlegwear
При этом телеведущая добавила, что ей сейчас можно только мечтать о такой одежде, но она уже сейчас занялась своим телом и начала худеть к лету.
Пока Регина пытается не распространяться о радостном событии. А вот Влад Топалов тем временем подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. Также известно, что ребенок появился на свет 5 декабря в роддоме № 29 имени Н.Е. Баумана в Москве.