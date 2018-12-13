Маша Ефросинина с семьей посетила допремьерный показ фильма

Новости шоу бизнеса: В фильме "Пригоди S Миколая" Маша Ефросинина сыграла одну из главных ролей.

Известная ведущая Маша Ефросинина со своей семьей, а именно – с мужем, детьми, сестрой, племянниками и мамой посетила допремьерный показ фильма "Пригоди S Миколая", в котором сыграла одну из ключевых ролей.

На своих страничках в соцсетх Мария поделилась впечатлениями: "Картину до вчера я не видела, поэтому нервный кондратий лупил по коленным чашечкам с особым старанием. Вечер вчерашний (был допремьерный показ для прессы) помню отрывками", – пишет Маша.

"Помню, как радовалась, когда увидела всю съёмочную группу, с которой ровно прошлой зимой мы отмораживали себе всё, что можно, отморозить).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Moments #прем‘єра #пригодиsмиколая Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 12 Дек 2018 в 11:41 PST

Помню, что заметила, как повзрослели мои кино-дети Иванка Бородай и Макс Лучак!".

"Помню, как мой родной сын Александр во время эпизода, где мою героиню в накрывает снежная лавина, расплакался и завопил : "Откопайте маму!" То, что я в этот момент держала его за руку, не убеждало его, что мама давно откопана...", – делится воспоминаниями Маша.