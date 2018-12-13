Маша Ефросинина с семьей посетила допремьерный показ фильма

Известная ведущая Маша Ефросинина со своей семьей, а именно – с мужем, детьми, сестрой, племянниками и мамой посетила допремьерный показ фильма "Пригоди S Миколая", в котором сыграла одну из ключевых ролей.
На своих страничках в соцсетх Мария поделилась впечатлениями: "Картину до вчера я не видела, поэтому нервный кондратий лупил по коленным чашечкам с особым старанием. Вечер вчерашний (был допремьерный показ для прессы) помню отрывками", – пишет Маша.
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Итак, что я могу сказать вам о женщине, которая двадцать лет верой и правдой служит отечественному шоу-бизнесу, и вдруг впервые оказывается на премьере большого прокатного кино - с собой в одной из ключевых ролей!? Картину до вчера я не видела, поэтому нервный кондратий лупил по коленным чашечкам с особым старанием. Вечер вчерашний ( был допремьерный показ для прессы) помню отрывками : - Помню, как радовалась, когда увидела всю съёмочную группу, с которой ровно прошлой зимой мы отмораживали себе все, что можно, отморозить) -Помню, что заметила, как повзрослели мои кино-дети @ivanna_borodai и @maksimluchak_official - Помню, как мой родной сын Александр во время эпизода, где мою героиню в фильме накрывает снежная лавина, расплакался и завопил : «Откопайте маму!» То, что я в этот момент держала его за руку, не убеждало его, что мама давно откопана... - Помню фразу мужа : «В сценах , где ты вредное г...но, тебе вот даже играть не пришлось - настолько всё натуралистично» - Помню, когда после показа к нашей семье подошёл @vasylvirastyuk , мой племянник Серёга сказал : «ты совсем не страшный, но близко, пожалуйста, не подходи» В общем, это всё! Так что схожу-ка я на #пригодиsмиколая ещё разок. Тем более( о, чудо!) фильм уже с завтрашнего дня во всех кинотеатрах страны! И вы приходите, и обязательно с детьми! Потому что, теперь я точно знаю- раз получилось в Украине снять такое красочное и доброе кино, то Святой Николай существует #самаяновогодняясказка
"Помню, как радовалась, когда увидела всю съёмочную группу, с которой ровно прошлой зимой мы отмораживали себе всё, что можно, отморозить).
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Помню, что заметила, как повзрослели мои кино-дети Иванка Бородай и Макс Лучак!".
"Помню, как мой родной сын Александр во время эпизода, где мою героиню в накрывает снежная лавина, расплакался и завопил : "Откопайте маму!" То, что я в этот момент держала его за руку, не убеждало его, что мама давно откопана...", – делится воспоминаниями Маша.