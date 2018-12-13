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Павел Зибров застраховал свои усы

Павел Зибров застраховал свои усы
20:26 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Многие поклонники ждут от Павла Зиброва новых экспериментов!

31 декабря канал "Украина" подарит своим зрителям грандиозное праздничное шоу под названием "Фантастична ніч на каналі "Україна", участие в котором примут любимые украинские артисты. Решится ли Павел Зибров удивить кардинальной сменой имиджа, артист рассказал в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Павел Зибров сбрить свои знаменитые усы, артист сказал: "У кого-нибудь есть лишний миллион? Пожалуйста, я готов его принять. Вот как только положат перед Павлом Зибровым миллион – пожалуйста, уберу усы".

Однако, оказывается, знаменитые "усы Зиброва", которые уже стали символом артиста, недавно приобрели еще и материальную ценность. Так, Павел признался, что решил обратиться в страховую компанию: Я подписал договор, застраховав усы на миллион гривен. Не дай Бог с ними что-то случится – я получаю миллион. Кстати, Владимир Гришко, тенор, например, застраховал свои связки и голос. А я вот – усы. Мои усы – это бренд, а бренд стоит денег.

Впрочем, без экспериментов все равно не обойдется: Павло Зибров исполнит абсолютно непривычную для себя песню в дуэте с еще одним очень популярным артистом.

Также, популярный певец признался, что в 2018 году "переродился": В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все... Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе.

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Певец, Знаменитость, Страховка, Усы, Павел Зибров.
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