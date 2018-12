Кира Найтли была награждена почетным орденом Британской империи

В ноябре рыцарским орденом был награжден актер Том Харди, а теперь такая честь выпала актрисе Кире Найтли. Сегодня, 13 декабря, она прибыла в Букингемский дворец по приглашению королевы Елизаветы II, чтобы получить почетную награду.

Для торжественного мероприятия Кира выбрала стильный классический костюм и шляпку от Chanel. А дополнила свой образ коричневыми туфельками, белой сумочкой и красивым галстуком-лентой.

This is legit what I want to wear if I ever get invited to Buckingham Palace! How amazing does #KeiraKnightley look in this haute couture @CHANEL suit and matching hat to collect her OBE from Prince Charles. Love love love! #keiraknightley #KeiraKnightleyOBE #OBE #Chanel pic.twitter.com/3HdIwaFLRD

— Jess♡ (@JSSFashionDolls) 13 декабря 2018 г.